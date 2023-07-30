اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 02:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة طالب غرق فى النيل بقنا

الأحد، 30 يوليو 2023 01:15 م
انتشال جثة طالب غرق فى النيل بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بقنا، اليوم الأحد، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقًا منذ 3 أيام داخل مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.
 
تلقى مدير أمن قنا، اخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شاب غرقًا فى مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبو تشت. 
 
على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع يوسف أحمد خليفة، 19 عامًا، مقيم بقرية العوامر الغربية في مركز أبوتشت، غرقًا داخل مياه نهر النيل بمنطقة الخزان في مركز أبوتشت.
 
تم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

جثة طالب

مصرع طالب

امن قنا

اخبار قنا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة