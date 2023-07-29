اليوم السابع
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انتشال جثة شاب لفى مصرعه غرقا فى شاطئ بالدخيلة غرب الإسكندرية

السبت، 29 يوليو 2023 03:36 م
انتشال جثة شاب لفى مصرعه غرقا فى شاطئ بالدخيلة غرب الإسكندرية اسعاف - أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

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شهد أحد شواطئ منطقة الدخيلة غرب محافظة الاسكندرية، مصرع شاب غرقًا أثناء الاستحمام بالشاطئ، وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد غرق شاب بشاطئ شهر زاد التابع لمنطقة الدخيلة بدائرة القسم وعلي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة الإنقاذ النهري والإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه، وتبين من الفحص غرق المدعو "محمود محمد عبد الغفر" 20 سنة، طالب.

وتبين من التحريات أن الشاب، مقيم بمدينة طنطا محافظة الغربية، حضر رفقة أصدقائه إلى الإسكندرية في رحلة "اليوم الواحد" للاستمتاع بنزول البحر إلا أنه لىي مصرعه غرقًا بسبب ارتفاع الأمواج، وتم استخراج الجثمان عقب وصول الإنقاذ النهري، ونقل الجثة بالإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 


أخبار الإسكندرية

غرق شاب

شاطئ غرب الإسكندرية

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اخبار اليوم



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