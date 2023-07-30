التهاب المفاصل عند الشباب.. عوامل الخطر والأعراض

إيناس البنا

عوامل الخطر من التهاب المفاصل علم الوراثة وفقًا لموقع "webmd"، يلعب تاريخ العائلة دورًا حيويًا في تطور التهاب المفاصل، إذا كان هناك تاريخ من التهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية في الأسرة ، فإن خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لدى الشباب يزداد. أمراض المناعة الذاتية وفقًا لمجلة طب الروماتيزم لدى الأطفال، فإن بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، والتهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال (JIA) ، يمكن أن تؤثر على الشباب وتؤدي إلى التهاب المفاصل وتلفها. الالتهابات يمكن أن تؤدي العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات إلى التهاب المفاصل التفاعلي ، الذي يؤثر على المفاصل ويمكن أن يتطور عند الشباب بعد الإصابة. إصابات المفاصل يمكن أن تزيد الإصابات السابقة للمفاصل ، خاصةً إذا لم تُعالج أو تلتئم بشكل كافٍ ، من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة. غالبًا ما يتم التغاضي عن التهاب المفاصل، المرتبط عادةً بكبار السن، باعتباره مصدر قلق صحي محتمل للشباب، ومع ذلك، يعاني عدد كبير من الشباب أيضًا من التهاب المفاصل ، ويعانون من آلام المفاصل المزمنة والعجز، يعد فهم عوامل الخطر والتعرف على الأعراض أمرًا بالغ الأهمية للكشف المبكر عن التهاب المفاصل وعلاجه في هذه الفئة العمرية.وفقًا لموقع "webmd"، يلعب تاريخ العائلة دورًا حيويًا في تطور التهاب المفاصل، إذا كان هناك تاريخ من التهاب المفاصل أو أمراض المناعة الذاتية في الأسرة ، فإن خطر الإصابة بالتهاب المفاصل لدى الشباب يزداد.وفقًا لمجلة طب الروماتيزم لدى الأطفال، فإن بعض أمراض المناعة الذاتية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والذئبة الحمامية الجهازية (SLE) ، والتهاب المفاصل مجهول السبب عند الأطفال (JIA) ، يمكن أن تؤثر على الشباب وتؤدي إلى التهاب المفاصل وتلفها.يمكن أن تؤدي العدوى التي تسببها البكتيريا أو الفيروسات إلى التهاب المفاصل التفاعلي ، الذي يؤثر على المفاصل ويمكن أن يتطور عند الشباب بعد الإصابة.يمكن أن تزيد الإصابات السابقة للمفاصل ، خاصةً إذا لم تُعالج أو تلتئم بشكل كافٍ ، من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل في وقت لاحق من الحياة.

بدانة

يضع الوزن الزائد ضغطًا إضافيًا على المفاصل ، مما يزيد من احتمالية تلف المفاصل وتطور التهاب المفاصل لدى الشباب.

الحركة المتكررة يمكن أن تؤدي المهن أو الأنشطة التي تتضمن حركات المفاصل المتكررة أو الإفراط في الاستخدام إلى ظهور التهاب المفاصل مبكرًا.

التدخين تم ربط التدخين بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي ، وقد يكون الشباب الذين يدخنون أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة. الجنس تنتشر بعض أنواع التهاب المفاصل ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ، بين النساء أكثر من الرجال ، مما قد يعرض النساء الشابات لخطر أكبر. أعراض التهاب المفاصل آلام المفاصل وتيبسها: يمكن أن يكون ألم المفاصل المستمر ، خاصة في الصباح أو بعد فترات عدم النشاط ، علامة مبكرة على التهاب المفاصل لدى الشباب.



تورم المفاصل واحمرارها: قد يتسبب التهاب المفاصل في حدوث تورم ودفء واحمرار حول المنطقة المصابة. التعب غالبًا ما يعاني الشباب المصابون بالتهاب المفاصل من التعب أو الشعور بانخفاض الطاقة بسبب الاستجابة المناعية للجسم والالتهابات.

نطاق محدود من الحركة يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل إلى انخفاض نطاق الحركة في المفاصل المصابة ، مما يجعل أداء المهام اليومية أمرًا صعبًا.

تشوهات المفاصل في بعض الحالات ، يمكن أن يتسبب التهاب المفاصل في حدوث تشوهات في المفاصل ، خاصةً إذا تُركت دون علاج أو لم تتم إدارتها بشكل كافٍ. الحمى قد تكون الأشكال الالتهابية لالتهاب المفاصل ، مثل التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب ، مصحوبة بحمى متقطعة. التهاب العين يمكن لبعض أنواع التهاب المفاصل ، مثل التهاب الفقار اللاصق ، أن تسبب التهابًا في العين ، مما يؤدي إلى احمرار وألم وحساسية للضوء.

التهاب المفاصل عند الشباب هو مصدر قلق صحي كبير لا ينبغي إغفاله. يعد الاكتشاف المبكر والإدارة ضروريين لمنع تلف المفاصل وتحسين نوعية الحياة بشكل عام. يجب أن يكون الشباب على دراية بعوامل الخطر المرتبطة بالتهاب المفاصل وأن يظلوا يقظين بشأن أي أعراض مستمرة في المفاصل، إذا ظهرت الأعراض ، فإن السعي للحصول على رعاية طبية على الفور أمر بالغ الأهمية للتشخيص المناسب وتنفيذ خطط العلاج المناسبة ، والتي قد تشمل الأدوية والعلاج الطبيعي وتعديلات نمط الحياة واستراتيجيات الرعاية الذاتية لإدارة الحالة بشكل فعال.