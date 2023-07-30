التنمية المحلية: استرداد 1.1 مليون متر مربع بعد إزالة 4810 مبان مخالفة

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، عن انتهاء حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 28 يوليو الجاري، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة التي نجحت على مدار مراحل الموجة الـ21 الثلاث في استرداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات، بعد إزالة 16 ألف و317 مبنى مخالف علي أملاك الدولة، كما تمكنت أيضاً من إزالة 4857 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 16 ألف فدان، كما تم إزالة 349 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 2779 فدانا بمحافظة بورسعيد .

وأكد وزير التنمية المحلية ، بحسب التقرير الذي أعده مركز العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، ان إجمالي ما تم إزالته من تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الــ 21 لإزالة التعديات والتي كانت قد بدأت 8 يوليو الجاري واستمرت حتي يوم 28 من نفس الشهر، 4810 مبني مخالف علي مساحة 1.1 مليون متر مربع بجميع المحافظات، وتم إزالة 1672 حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 5993 فدان، بالإضافة الي إزالة ٥٥ مخالفة استزراع سمكي بمساحة 840 فدانا بمحافظة بورسعيد .

وأوضح تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، أن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولي في استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال المرحلة الثالثة لموجة الإزالات الـ٢١، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية في استرداد ٤٢٩ ألف متر مربع بإجمالي ٢٠٩١ حالة مبان مخالفة، واسترداد ٢٨٧٧ فدان أراضي زراعية بإجمالي ١٣٤٤ حالة، ثم تأتي محافظة كفر الشيخ في المرتبة الثانية حيث نجحت في استرداد ١١٦ ألف متر مربع بإجمالي ١٣٦ حالة مبان مخالفة، ويليها محافظة أسوان والتي استردت ١٠٦.٣ ألف متر مربع بإجمالي ١٨٣ حالة مبان مخالفة، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة في استرداد ١٧٤١ فدان أراضي زراعية بعد إزالة ٥١ حالة، وفي محافظة أسيوط تم استرداد ٥٦٩ فدان أراضي زراعية بإجمالي ٤٦ حالة.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجهود المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ٢١، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ٢١ بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الجهود التي بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الــ 21 من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري ، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى ٢٨ من نفس الشهر.