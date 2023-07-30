اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 06:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحقيقات فى واقعة مستريحة الحج: المتهمة زعمت قدرتها على إنهاء إجراءات التأشيرات واستولت على مبالغ من الضحايا

الأحد، 30 يوليو 2023 06:00 ص
التحقيقات فى واقعة مستريحة الحج: المتهمة زعمت قدرتها على إنهاء إجراءات التأشيرات واستولت على مبالغ من الضحايا أموال- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام ربة منزل بالنصب على المواطنين "مستريحة الحج والعمرة"، أن المتهمة قامت بجمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا الراغبين فى السفر لتأدية فريضة الحج والاعتمار، بعد أن اوهمتهم بقدرتها على تخليص وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول الى الأراضي المقدسة.
 
وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت أيضا بالحصول على مبالغ مالية أخرى من الضحايا، مقابل توفير أماكن إقامة لهم خلال تأديتهم مناسك الحج والعمرة بأسعار مناسبة وفى اماكن وفنادق كبيرة فى المملكة العربية السعودية.
 
البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها  3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة، وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا على بلاغاتهم ضدها، وإتهموها بالنصب والاحتيال عليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
 
 

ضبط سيدة

مستريحة الحج والعمره

النصب والاحتيال

الأراضي المقدسة

قسم الشرابية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة