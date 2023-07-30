التحقيقات فى واقعة مستريحة الحج: المتهمة زعمت قدرتها على إنهاء إجراءات التأشيرات واستولت على مبالغ من الضحايا

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة قيام ربة منزل بالنصب على المواطنين "مستريحة الحج والعمرة"، أن المتهمة قامت بجمع مبالغ مالية كبيرة من الضحايا الراغبين فى السفر لتأدية فريضة الحج والاعتمار، بعد أن اوهمتهم بقدرتها على تخليص وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة الدخول الى الأراضي المقدسة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة قامت أيضا بالحصول على مبالغ مالية أخرى من الضحايا، مقابل توفير أماكن إقامة لهم خلال تأديتهم مناسك الحج والعمرة بأسعار مناسبة وفى اماكن وفنادق كبيرة فى المملكة العربية السعودية.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم وبحوزتها 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى باسمها بأحد البنوك، وذلك لقيامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة، وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا على بلاغاتهم ضدها، وإتهموها بالنصب والاحتيال عليهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.