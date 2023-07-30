البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.54% ليصل إلى مستوى 17605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 3184 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 21339 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 7364 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3544 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 5226 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 5269 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، والمشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وبالم هيلز للتعمير، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 473 سهم، 500 ألف سهم، 5 ملايين سهم، 5 آلاف سهم، 160 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد مليون سهم، وباعت إدارة النبك التجاري الدولي 8 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 3 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 40.1 ألف سهم، 3.98 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 1673 سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 6 آلاف سهم.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، بيع المساهم شركة إيجبشان جلف القابضة للاستثمارات المالية عدد 5 ملايين سهم بسعر 0.587 جنيه بقيمة إجمالية 2.9 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 3.857% إلى 2.44%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إن الشركة القابضة للأدوية سددت قيمة التمويل الممنوح من مصرف أبو ظبي الإسلامي، والبالغ قيمته 309.7 مليون جنيه مقابل مديونية سابقة لشركة الجمهورية.

كما أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، موافقة مجلس الإدارة على تلقي تمويلات من المساهمين من مجلس الإدارة أو مساهمين مرتبطين بالمجلس، وذلك بسبب عجز السيولة التي تعاني منها الشركة، والتي تؤثر على طبيعة أعمالها وتبويبها بالقوائم المالية للشركة، وذلك طبقًا للمعايير المحاسبية المصرية.

في سياق منفصل أعلنت شركة اودن للاستثمارات المالية، موافقة مجلس الإدارة على تأسيس صندوق استثمار متعدد الإصدارات بالعملات المختلفة للاستثمار في أدوات الدين والمساهمة في تأسيس الصندوق بنسبة 51% من رأسمال الصندوق البالغ ما يعادل 5 ملايين جنيه مصري (بالدولار).

وأعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة، استثمار مبلغ 300 مليون جنيه في شركة EZ International من خلال شركة بي فارما، وهي الشركة التي تم إطلاقها بالشراكة مع الصندوق الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية التابع لصندوق مصر السيادي وشركة صيدلية العزبي، وبذلك تمتلك شركة بي إنفستمنتس حصة 60% من شركة بي فارما.