البريد تصدر طابعا تذكاريًّا بمناسبة “اليوم العالمى لمكافحة الإتجار بالبشر"

كتبت هبة السيد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر" والذي يوافق 30 يوليو من كل عام؛ وذلك بهدف المشاركة في نشر أهمية التصدي لهذه الجريمة.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد إن جرائم الإتجار بالبشر تعد من أكثر الجرائم المنظمة المدرة للربح، وتأتي بأشكال مختلفة بغرض استغلال البشر من الفئات الأكثر ضعفًا، ويعد هذا انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريد تذكاري بهدف المشاركة في نشر الوعي ولفت الانتباه إلى أهمية تنسيق الجهود لمواصلة مكافحة هذه الجريمة الغير إنسانية، وتوضيح الأضرار التي تقع جراء ممارستها.

ويعتمد تصميم الطابع على فكرة الأيادى السوداء التى تمثل المتاجرين في البشر والمتعاملين معهم، ومزود بكود تفاعلي يمكن هواة الطوابع والمهتمين بها من اكتساب المعرفة اللازمة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (4 سم في 5 سم) مؤمن ضد التزييف، متعدد الألوان، أوفست، قيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية ال QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع.