اليوم السابع
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الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات وبدء ضخ المياه لمدن الغردقة وغارب

الأحد، 30 يوليو 2023 10:34 ص
الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الكريمات وبدء ضخ المياه لمدن الغردقة وغارب إصلاح خط مياه - أرشيفية
البحر الأحمر- عماد عرفة

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، الانتهاء من إصلاح كسر خط الكريمات الغردقة، بعد تعرضه لكسر منذ يومين، وتم إعادة ضخ المياه مرة أخرى فى الخط.
 
وأكدت الشركة فى بيان لها، أن جارى ضخ المياه فى شبكات المنطقة الشمالية بمدينة رأس غارب، وكذلك مناطق مسجد الرحمن والكنيسة وشارع الحجاز ومنطقة أبو حكيته والشيخ شحات والنجدة بمدينة الغردقة .
 
وكانت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر منذ يومين، قد أعلنت حدوث كسر بخط مياه الكريمات وناشدت الشركة المواطنين بترشيد الاستهلاك، مما أدى الكسر لتوقف ضخ المياه بشكل مؤقت لمدن رأس غارب والغردقة.
 
 
 

البحر الاحمر

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