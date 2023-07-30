"إكس" عملاقة تدفع السلطات الأمريكية للتحقيق في مقر تويتر.. "AP" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت السلطات في مدينة سان فرانسيسكو تحقيقاتها في المقر الرئيسي لشركة تويتر ، بعد تثبيت حرف "X" عملاقًا على سطح المبنى دون تصريح وسط إعادة تسمية شركة وسائل التواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك.

تم تثبيت "X" فوق المبنى في وسط مدينة سان فرانسيسكو يوم الجمعة ، بعد أن منعت الشرطة العمال في وقت سابق من هذا الأسبوع من تفكيك علامة تويتر على جانب المبنى ، ووفقا لوكالة أسوشيتيد برس كان العمال يفتقرون إلى التصاريح المناسبة ولم يغلقوا الشريط على الرصيف كإجراء أمان.

وتم تقديم شكويتين جديدتين إلى إدارة فحص المباني في سان فرانسيسكو ، واحدة بشأن "الحالة غير الآمنة" لعلامة تويتر والأخرى بشأن تثبيت علامة "X".

ووفقًا لإحدى الشكاوى ، فإن رمز "@" الخاص بعلامة Twitter التي تم تفكيكها جزئيًا هو "متدلي" من المبنى و يمكن أن يسقط على الطريق العام مما يتسبب في إلحاق الضرر بالمارة.

وأشارت الشكوى الأخرى إلى أن مفتشًا بالمدينة قد زار مقر تويتر وطلب الوصول إلى السطح ، حيث تم تركيب "X" العملاق ، لكن تم رفض دخوله وبحسب ما ورد قال ممثل لشركة وسائل التواصل الاجتماعي للمفتش أن الهيكل "X" كان "علامة مضاءة مؤقتة لحدث ما.

قال باتريك هانان، المتحدث باسم إدارة فحص المباني: "يلزم الحصول على تصريح بناء للتأكد من أن اللافتة سليمة من الناحية الهيكلية ومثبتة بأمان .. مراجعة التخطيط والموافقة عليه ضروريان أيضًا لتركيب هذه العلامة. تفتح المدينة شكوى وتبدأ التحقيق ".

أعلن ايلون ماسك مالك موقع Twitter عن تغيير علامته التجارية في نهاية الأسبوع الماضي وبالفعل بدأ الرمز "X" بالظهور على نسخة سطح المكتب من المنصة يوم الإثنين ، بينما ظل الطائر هو الشعار البارز في نسخة الهاتف المحمول.