إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد، أمام الصوب الزراعية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي وأبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تقلت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد، أمام الصوب الزراعية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 6 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي و2 مصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.