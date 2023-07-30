إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد، أمام الصوب الزراعية، وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي وأبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تقلت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بطريق العاشر من رمضان - أبو حماد، أمام الصوب الزراعية، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد.
انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل 6 من المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي و2 مصابين إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
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