اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية

الأحد، 30 يوليو 2023 10:15 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادثى تصادم بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادثى تصادم نطاق مدينة العاشر من رمضان.

ووقع الحادث الأول إثر انقلاب سيارة ملاكى أمام مزلقان بدر خلف المركز الطبى العالمى، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بجروح وسحجات وإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى المركز الطبي العالمي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأصيب 4 أشخاص أخرين فى حادث تصادم  سيارتين نقل مع ملاكى، ناحية كوبرى سيراميكا اتجاه الاسماعيلية،وتم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

 


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