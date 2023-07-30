الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وسوزكى، نطاق مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم للمستشفي المركزى.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم بين سيارتين ملاكى مع سوزوكى، نطاق مدينة فاقوس، وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة. تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى فاقوس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارتين للسير على الطريق من عدمه.

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية