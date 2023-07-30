إصابة شاب حاول فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شاب خلال محاولته فض مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالبدرشين، نتيجة خلافات بينهم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في البدرشين، بإجراء التحريات تبين أن خلافات أدت إلى تشاجر عدد من الأشخاص، وخلال محاولة شاب فض الاشتباك أصيب بجروح وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.