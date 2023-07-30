اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يوليو 2023 08:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": المطلوب من الفصائل تطبيق الاتفاقيات

الأحد، 30 يوليو 2023 06:43 م
إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": المطلوب من الفصائل تطبيق الاتفاقيات إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لدينا اتفاقيات كثيرة، 2005 و2011 و2017 بالقاهرة، فالمطلوب اليوم من الفصائل الفلسطينية كيف نطبق الاتفاقيات، لا إيجاد اتفاقيات أخرى جديدة.
 
وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المشاركين في الاجتماع طرحوا مواقفهم بكل وضوح، وحركة الجهاد ركن مهم جدا في الحركة الوطنية الفلسطينية.
 
وتابع أنهم أزالوا جميع العقبات خلال اجتمع مجلس الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية، التي حالت دون حضور بعض الفصائل، حتى الاجتماع المقبل ليتمكنوا من الحضور.
 
 
 

القاهرة الاخبارية

إسماعيل هنية

المكتب السياسي لحركة حماس

مجلس الأمناء العامين للفصائل الفلسطينيه

فلسطين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة