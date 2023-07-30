إسماعيل هنية لـ"القاهرة الإخبارية": المطلوب من الفصائل تطبيق الاتفاقيات

كتب الأمير نصرى

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إنه لدينا اتفاقيات كثيرة، 2005 و2011 و2017 بالقاهرة، فالمطلوب اليوم من الفصائل الفلسطينية كيف نطبق الاتفاقيات، لا إيجاد اتفاقيات أخرى جديدة.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جميع المشاركين في الاجتماع طرحوا مواقفهم بكل وضوح، وحركة الجهاد ركن مهم جدا في الحركة الوطنية الفلسطينية.

وتابع أنهم أزالوا جميع العقبات خلال اجتمع مجلس الأمناء العموم للفصائل الفلسطينية، التي حالت دون حضور بعض الفصائل، حتى الاجتماع المقبل ليتمكنوا من الحضور.