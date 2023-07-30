أزهر القليوبية يحصد المركز الثاني في مشروع تحدى القراءة العربي في نسخته السابعة

القليوبية - إبراهيم سالم

حصدت الطالبة إيمان إبراهيم السيد مدبولي بمعهد فتيات كفر الجمال بمنطقة القليوبية الأزهرية، على المركز الثاني على مستوى الجمهورية من ذوي الهمم في مشروع تحدى القراءة العربي والذي يعد أكبر مشروع عربي لتشجيع القراءة.

ومن جانبه هنأ فضيلة الشيخ عبد الموجود دسوقي مدير عام العلوم الشرعية والعربية، والدكتور محمد فخري مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، الطالبة على المستوى المتميز الذي ظهرت به أثناء إجراء فعاليات المسابقة.

كما قاما مديرا المنطقة بتقديم رسائل الشكر والتقدير والعرفان بالجميل لأعضاء اللجنة التنسيقية بالمنطقة، وهم ماهر محمدى مدير إدارة الجودة، وأحمد محمود إدارة المكتبات، ومنى عجمى مدير إدارة الكمبيوتر التعليمي، على ما قدموه من جهد مبذول لتدريب الطلاب والطالبات على القراءة المثمرة بشكل صحيح ومنظم يٌنير العقل ويثري الفكر.

ومما هو جدير بالذكر أن مشروع تحدي القراءة العربي يعد من أكبر المسابقات العربية لتشجيع القراءة في الوطن العربي ويقام بالتعاون بين الأزهر الشريف ودولة الإمارات العربية الشقيقة.