"أسوان الأزهرية" تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع تحدي القراءة العربى

حصل الطالب مصطفى محمد عبدالغني، معهد بنين كوم أمبو الثانوي بمحافظة أسوان، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مشروع تحدي القراءة العربي في موسمه السابع.

وتم تكريم الطالب الفائز وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور عبد الكريم العلماء، المدير التنفيذي بمؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، وذلك في الحفل الذي أقيم اليوم بقاعة مؤتمرات الأزهر لتكريم الطلاب الفائزين من الأزهر في المرحلة النهائية من مشروع تحدي القراءة العربي.

وقدم الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة للعلوم الدينية والعربية، ومحمود أحمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، خالص وأطيب التهاني للطالب الفائز بالمركز الأول في مشروع تحدي القراءة العربي، متمنيين له مزيداً من التفوق وتحقيق مركز متقدم لمصر وللأزهر الشريف في التصفيات النهائية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

كما تم تقديم الشكر والتقدير لاعضاء لجنة الإشراف والتحكيم على مشروع تحدي القراءة العربي بمنطقة أسوان الأزهرية، وأمناء المكتبات على جهدهم وتشجيعهم للطلاب على القراءة.