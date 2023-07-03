5 آلاف و379 مركبة متنوعة بيعت خلال يناير 2023 بنسبة انخفاض 74%

كتبت : أمانى سمير

كشف آخر تقرير صادر من "الأميك" مجلس معلومات سوق السيارات وجود انخفاض في مبيعات السيارات خلال شهر يناير 2023 بنسبة تجاوزت %74.

حيث أوضح التقرير أن مبيعات كل من السيارات الملاكي، والباصات وسيارات النقل قد سجل حوالي 5,379 وحدة فقط في يناير 2023.

وقد تراجعت مبيعات السيارات الملاكي خلال يناير 2023 بنسبة قدرت بنحو 79.9% مسجلة بيع حوالي 3,429 سيارة في يناير 2023.

وسجلت مبيعات الحافلات خلال يناير2023 ، وفقًا لتقرير أميك حوالي 1,327 حافلة بنسبة 39% في يناير 2023

وسجلت مبيعات الشاحنات بيع حوالي 1,140 شاحنة خلال يناير 2023 ، بنسبة قدرت بنحو %61.5

يذكر أن مبيعات "سيارات الركوب" سواء المستوردة أو المجمعة محليا قد سجلت بيع حوالي 3 آلاف و429 سيارة ، وذلك خلال شهر يناير 2023.