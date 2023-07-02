إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص وتوك توك على طريق الإسماعيلية السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

أصيب 8 أشخاص بإصابات مختلفة، مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك على طريق الإسماعيلية السويس أمام قرية أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية ، وتم نقل المصابين الى مستشفى فايد التخصصي لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع توك توك أمام قرية أبوسلطان على طريق الإسماعيلية السويس دائرة مركز فايد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ8 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة 8 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.