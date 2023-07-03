"ويلف بينا أجمل مدينة".. سياح العالم يستمتعون برحلات الحنطور فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تقديم رحلات سياحية مبهجة ومميزة للغاية للأفواج السياحية القادمة لعاصمة الحضارة المصرية القديمة من حول العالم، حيث تضم المحافظة أكثر من 300 عربة حنطور مجهزة لخدمة السياح لدى زيارتهم للأقصر، وتقوم بعض الشركات السياحية بتنظيم رحلات مبهرة للأفواج مجمعة عبر عربات الحنطور للتجول فى شوارع مدينة الأقصر وعلى كورنيش النيل وحول المعابد الفرعونية بالبر الشرقى.

وفى هذا الصدد يقول محمد المعبدى أحد رجال القطاع السياحى بالأقصر، إنه يتم الإتفاق بين شركات السياحة المختلفة والمرشدين على تنظيم جولات مبهجة للأفواج السياحية تكون عبارة عن سرب من عربات الحنطور تسير برفقة بعضها البعض، وتبدأ من 5 عربات وتصل لأكثر من 30 عربة سوياً حسب حجم وعدد السياح فى الفوج الواحد، موضحاً أن الأقصر من ضمن مظاهرها السياحية ركوب عربات الحنطور للحصول على جولة على وقع صوت أقدام الخيول واهتزاز العربة التى تبهج الضيوف القادمين من حول العالم لزيارة الأقصر.

ويضيف محمد المعبدى، لـ"اليوم السابع"، أن عربة الحنطور لها سحر خاص فى قلب السياح حيث إنها اشتهرت كثيراً منذ ظهورها فى فيلم غرام فى الكرنك ورقص فرقة رضا على الحنطور بالكورنيش، وكذلك ظهورها من جديد فى الحفل العالمى لإحياء طريق الكباش الفرعونى، مشدداً على إنه لذلك تقوم المحافظة كل فترة بتطبيق قواعد جديدة لخدمة عربات الحنطور لكونها واحدة من أبرز المظاهر السياحية بالأقصر، كما يتم عمل حملات مكثفة على أية عربة حنطور مخالفة من رجال مجلس مدينة الأقصر، وذلك للتأكد أولاً بأول بأن تلك العربات صالحة لخدمة الأفواج السياحية وصالحة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة الأقصر فى عيون الجميع.

فيما يقول الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، إنه لدعم أصحاب عربات الحنطور للحفاظ على خيولهم وعرباتهم، أقامت مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان بالأقصر، مسابقة لإختيار أجمل حصان وعربة حنطور، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم إختيار عشرة خيول من ضمن حوالى 300 عربة حنطور، طبقاً لمعايير المسابقة وتم تقديم الكؤوس وشهادات التقدير لجميع الفائزين فى المسابقة والمسابقات الماضية، وتمت إقامة فعاليات المسابقة بحضور مستر ريتشارد دورز حفيد بروك، والدكتور عماد نعوم نائب المدير العام لمستشفى بروك القاهرة، والدكتور غايس داود مدير مستشفى بروك بالأقصر، والدكتور أمين محمد حراجى والدكتور وائل حجاج أطباء مستشفى بروك الخيرى لعلاج الحيوان بالأقصر.



الأفواج الأجانب فى رحلات الحنطور بالأقصر



الحنطور رحلة مبهجة للسياح فى قلب الأقصر



الحنطور رحلة مميزة للسائحين فى الأقصر



الحنطور يجذب الأفواج السياحية من حول العالم



تزيين عربات الحنطور وقت إحتفالية طريق الكباش



عربات الحنطور تجوب بالسياح شوارع الأقصر



عربات الحنطور متعة السياح بالأقصر