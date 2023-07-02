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عودة رحلات البالون الطائر بخروج 600 سائح على متن 30 رحلة بالأقصر.. صور

الأحد، 02 يوليو 2023 11:29 ص
عودة رحلات البالون الطائر بخروج 600 سائح على متن 30 رحلة بالأقصر.. صور سحر البالون من سماء غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عودة تحليق رحلات البالون بعد توقفها على مدار اليومين الماضيين نتيجة سوء الأحوال الجوية فجراً، حيث خرجت 30 رحلة بالون على متنها 600 سائح من حول العالم، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بعودة الرحلات للتحليق من جديد.

ويقول هانى السيد أحد مسئولى شركات البالون بالأقصر، إنه تبدأ تلك المغامرة الساحرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاى والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربى وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.

ويضيف هانى السيد لـ"اليوم السابع"، إنه تستعد الشركات فجراً للحصول على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى بعد أزمة كورونا، ويتم البدء فى الإقلاع للسماء وتصل الرحلات لارتفاع 650 متر بحوالى 2000 قدم من سطح البحر، وتكون الرحلة من حوالى 20 لـ40 دقيقة، موضحاً أنه يتم الاستمتاع بمعابد الملكة حتشبسوت ومدينة العمال ومعبد الرامسيوم وتمثالى ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى.

رحلات البالون فى قلب سماء غرب الأقصر
رحلات البالون فى قلب سماء غرب الأقصر

 

سحر البالون من سماء غرب الأقصر
سحر البالون من سماء غرب الأقصر

 


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