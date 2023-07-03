وظيفة معاون نيابة إدارية.. 6 إجراءات يجب اتباعها خلال حضور المقابلات الشخصية

كتب عبد الله محمود

لو حلمك تكون ضمن رجال هيئة النيابة الإدارية، وتقدمت لشغل وظيفية معاون نيابة إدارية بحسب دفعتك وإعلان الهيئة، يبقى لازم تتبع عدة خطوات لخوض واجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين من خريجى كليات الحقوق، الشرطة، الشريعة والقانون.

وهناك 6 إجراءات لابد من اتباعها خلال حضور المقابلات الشخصية:

1. التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

2. ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

3. التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

4. على كل متقدم الحرص على الحضور قبل موعد المقابلة بساعة

5. التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية (ارتداء الكمامة).

6. يجب مراجعة البيانات بكل دقة وفى حالة الاختلاف ابلاغ الامانة العامة خلال أسبوع.

وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتى أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها فى الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهى الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.