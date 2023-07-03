ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 3/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:59 ص
موعد صلاة العصر 35: 4
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:33
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:11 ص
موعد صلاة الظهر 1:03
موعد صلاة العصر 4:42
موعد صلاة المغرب 8:08 م
موعد صلاة العشاء 9:43 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:05
موعد صلاة الظهر 12:55 م
موعد صلاة العصر 4:32 م
موعد صلاة المغرب 7:58 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:08
وقت صلاة الظهر 12:47
موعد صلاة العصر 4:17 م
وقت صلاة المغرب 7:44 م
وقت صلاة العشاء 9:13 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:25 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 15: 4
موعد صلاة المغرب 7:44 م
موعد صلاة العشاء 9:09
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