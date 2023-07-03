اليوم السابع
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الإثنين، 03 يوليو 2023 03:27 م
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مصرع طفل أسفل عجلات قطار فى الشرقية

الإثنين، 03 يوليو 2023 03:00 م
مصرع طفل أسفل عجلات قطار فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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لقى طفل مصرعه إثر سقوطه أسفل عجلات قطار صدمه بناحية مزلقان الغابة بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام قطار بطفل أودى بحياته بناحية مزلقان الغابة بمركز أبو كبير.
 
وتبين مصرع الطفل عبدالفتاح أ، 13 سنة، إثر اصطدام القطار رقم 178 بخط الصالحية - الزقازيق به بناحية مزلقان الغابة بمركز أبو كبير، ما أسفر عن وفاته في الحال.
 
تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيق.

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