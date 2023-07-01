مصرع طفل غرقا بمياه بحر أبو الأخضر بناحية خلوة الشرفاء في الشرقية

الشرقية فتحية الديب

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، غرقا بمياه بحر أبو الأخضر بناحية خلوة الشرفاء نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثمان من قبل الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفي أبوكبير المركزي بوصول " عبد الله ع ال " 15 سنة مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيامه الطفل بالسباحة مع عدد من أصدقائه بمياه بحر أبو الأخضر، غرق لعدم إجادته السباحة، تم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو كبير المركزى، وتبين من توقيع مفتش الصحة الكشف الطبى على الجثمان حدوث الوفاة نتيجة اسفكيسيا الغرق، مما أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية ووفاته، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3757 لسنة 2023 إدارى أبوكبير، وتم إحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.