مصرع طفلين وسيدة.. محافظ أسوان يتابع تداعيات حادث طريق إدفو

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان ، تداعيات حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو مرسى علم شمال شرق المحافظة، اليوم، الإثنين، وكلف المحافظ، المسئولين والجهات المختصة بسرعة التعامل مع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس الجديد بمدينة إدفو بواسطة 19 سيارة إسعاف منهم 6 حالات تم نقلهم لمستشفى اسوان الجامعى لإجراء جراحات دقيقة لهم في المخ والأعصاب بينما تبقى 34 حالة في مستشفى حورس حالتهم مستقرة ويخضعون لكافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية المتكاملة حيث تتراوح إصاباتهم ما بين كسور وكدمات وجروح سطحية وسحجات متفرقة.

وأعرب محافظ أسوان عن تعازيه لأسر المتوفين والذين تم نقل جثامينهم لمشرحة إدفو وهم تحت تصرف النيابة العامة ، مشدداً على تكثيف الرقابة المرورية على طريق إدفو / مرسى علم ومراقبته بالردار لحين الإنتهاء من مشروع تطويره ورفع كفاءته لتأمين وتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر.

وأشار، إلى أنه تم البدء فى المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف الطريق فى المسافة من مدينة إدفو وحتى وادى عبادى بطول 12 كم ، وبتكلفة 40 مليون جنيه من إجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه ، وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه، كما يجرى العمل حالياً بالتوازى فى المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه .

يشار إلى أن حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص أجرة رقم " 3675 ص و ن "، كانت فى طريقها لحضور حفل زفاف ، وأخرى ربع نقل محملة بعمال ، وذلك بالكيلو 67 بطريق إدفو / مرسى علم البرى مما أودى بحياة الطفلين قاسم عيسى 3 أعوام ، وماجدة عبد الرحمن عامين ، وسيدة حسن سعد 29 عام ، مع إصابة 42 آخرين.