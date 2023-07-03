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مصرع شخصين وإصابة 45 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مرسى علم إدفو بأسوان

الإثنين، 03 يوليو 2023 01:06 م
مصرع شخصين وإصابة 45 فى حادث تصادم سيارتين بطريق مرسى علم إدفو بأسوان حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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لقى شخصين مصرعهما وأصيب 45 آخرين، اليوم، الاثنين، فى حاجث تصادم سيارتين شمال شرق محافظة أسوان، وتم التعامل مع المصابين والجثتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما ميكروباص والأخرى نقل، على طريق "مرسى علم - إدفو" شمال شرق محافظة أسوان، ووجه الدكتور الدخيلى، مدير المرفق، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
 
وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 45 آخرين، تم نقل الجثتين إلى مشرحة إدفو، والمصابين إلى مستشفى حورس بإدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
 

 


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