اليوم السابع
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انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في نهر النيل بالصف

الخميس، 29 يونيو 2023 09:50 م
انتشال جثتي شاب وفتاة غرقا في نهر النيل بالصف إسعاف- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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غرق شاب وفتاة في نهر النيل بالصف، وتم انتشال جثتهم ونقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام، ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات وفاتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد بوجود حالات غرق في الصف.
 
انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثة فتاة وشاب، وتم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى العام. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.  
 
 
 
 

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نهر النيل الصف

امن الجيزة



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