مصرع شاب غرقا فى ترعة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، اليوم الاثنين؛ إثر سقوط غارقًا في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بناحية كوبري العصلوجي أمام عزبة افصلاح بدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بغرق شخص في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بناحية كوبري العصلوجي أمام عزبة الإصلاح بدائرة مركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين غرق شاب يبلغ 18 سنة، وذلك اثناء الاستحمام في مياه الترعة، فيما تم استخراج الجثة بمعرفة رجال الإنقاذ النهري بقطاع الحماية المدنية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.