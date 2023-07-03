مصرع شاب غرقا بجزيرة الأسمنتى فى جرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى جرجا العام شاب يبلغ من العمر 22 سنة جثة هامدة على إثر تعرضه لحادث غرق بناحية الأسمنتى بنطاق الوحدة المحلية لمركز و مدينة جرجا تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت إخطار من مستشفى جرجا العام جنوب محافظة سوهاج يفيد بغرق شاب بناحية جزيرة الأسمنتى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا تم إنتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى.

وبالفحص والمعاينة تبين غرق أ . ا . أ 22 سنة تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى العام بجرجا وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم إتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج تمكنت من إنتشال جثة طالب جامعى يقيم بمحافظة الدقهلية عثر عليها طافية بنهر النيل ببندر مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية على الجثة.

وعلى جانبا أخر تكثف الأجهزة المعنية جهودها لكشف غموض العثور على الجثة بالمنطقة بالرغم من أن محل إقامته هو محافظة القليوبية وتم إخطار أهلية المتوفى تمهيدا للسؤال في الواقعة وظروفها وملابساتها تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

هذا وقد تبين من خلال الفحص والمعاينة العثور على جثة طافية بنهر النيل بشارع السكاكين بندر المنشأة وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة للمدعو محمد .ز.م 35 سنة حاصل على ليسانس اداب ومقيم الدقهلية ويرتدى كامل ملابسه قميص اصفر وبنطلون جينز اسود و لا يوجد ثمة أثار ظاهرية وبطيات ملابسه محفظة بها نقود وفيزا كارت وجاري استدعاء أهليته وبالكشف الطبي تبين عدم وجود إصابات ظاهرية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حيال الواقعة