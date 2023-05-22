تعرف على السوق الحضرى المنشأ حديثا بمدينة جرجا بتكلفة 40 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية أعمال تطوير مستمرة من خلال إزالة الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية تساعد بشكل كبير في تجميع الباعة الجائلين تحت مظلة واحدة للحد من إنتشارهم في الشوارع الأمر الذى يؤدى إلى حدوث تكدسات مرورية كبيرة.

وفى هذا السياق تقوم محافظة سوهاج بإنشاء إنشاء السوق الحضري الجديد بمدينة جرجا بمنطقة المزلقان الأوسط لخدمة الباعة وخدمة الجمهور السوق يتم تصميمه بشكل حضارى يخدم الجميع واليوم السابع يقدم من خلال المعلومات التالية ابرز النقاط عن السوق تعرف عليها.

1 – مكان السوق مركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

2 – السوق يتم إقامته على مساحة 2000 متر مسطح.

3 – تبلغ التكلفة الإجمالية لإنشاء السوق 40 ليون جنيه.

4 – عملية الإنشاء تأتى ضمن خطة صندوق التنمية الحضرية برئاسة مجلس الوزراء.

5 – نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت 75% تقريبا.

6 - السوق يضم 75 محل متنوعة الأنشطة.

7 – السوق تمارس فيه أنشطة بيع " أسماك، لحوم، ودواجن".

8 – السوق يضم أيضا 46 بائكة لبيع الخضر والفاكهة.

9 - السوق يضم 13 بائكة خدمات عامة وغرف إدارية، ونقطة إطفاء.

10 - السوق مصصم وفقا لأحدث أساليب الأمن والحماية، من كاميرات مراقبة، وأعمال الحماية المدنية.

11- تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية والمباني، وجاري أعمال التشطيبات النهائية، ودهان الواجهات.