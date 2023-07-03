مصرع شاب صدمه قطار خلال عبوره السكة الحديد فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

صدم قطار شابا أثناء عبوره السكة الحديد في العياط، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اصطدام قطار بأحد الأشخاص في العياط.

توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد، مما أسفر عن مصرعه.

تم التوصل لهوية الشاب، ونقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.