محافظ كفر الشيخ: إصلاح فواصل كوبرى كلش وإجراء صيانة لكل كباري رافد الطريق الدولى الساحلى

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، عن الانتهاء من إصلاح فواصل كوبري كلش، الواقع على رافد الطريق الدولي الساحلي" كفر الشيخ بلطيم"، باتجاه بلطيم، استجابة للأهالي ولما تلقاه محافظ كفر الشيخ من رسائل من عدد من المواطنين، وما تلقته الصفحة الرسمية للمحافظة، وتابع اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، أعمال إصلاح الفواصل بحضور المهندس السيد عبدالحميد حين، مدير عام المشروعات، والمهندس أحمد سامي، مدير مشروعات، والمهندس عبدالحميد حامد عمار، مدير الصيانة بالمنطقة ال13، والمهندس أحمد عارف، مدير الطرق.

ووجه محافظ كفرالشيخ لكل المشاركين في أعمال إصلاح الفواصل، واللواء حسام الدين، مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء أحمد باسم الكرداني، رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة ال13.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن احدى الشركات التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، ستبدأ من الغد، اجراء الصيانة الازمة، لكل كباري رافد الطريق الدولي الساحلي, في الاتجاهين، سواء فواصل الكباري العلوية على طريق الرافد، وهي 4 كباري علوية بالإضافة لفواصل الكباري السطحية.