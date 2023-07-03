اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: توريد 260 ألف طن قمح بـ22 شونة ومركز تجميع بنسبة 93.08%

الإثنين، 03 يوليو 2023 05:47 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 260 ألف طن قمح بـ22 شونة ومركز تجميع بنسبة 93.08% توريد القمح - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن توريد 260 ألفا و30 طنا و748 كيلو قمح محلى موسم 2023 ، لـ 22 شونة وصومعة، منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن وفقاً للضوابط الموضوعة خاصة، بنسبة توريد 93.08%، مؤكداً أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهداً لتوفير مخزون استراتيجي آمن من الحبوب الغذائية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم والتيسيرات وتذليل العقبات لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول.
 
وأكد محافظ كفر الشيخ، على متابعته المستمرة واليومية لأعمال التوريد لكافة المواقع التخزينية سواء عن طريق جولاته المستمرة أو اجتماعاته الدورية او تكليفاته لرؤساء المراكز والمدن ومسئولي الزراعة والتموين للمرور والنزول إلى أرض الواقع لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات التنفيذية المعنية في هذا الشأن لتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والموردين واستلام الأقماح المطابقة للمواصفات.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 214 ألف فدان على مستوى المحافظة وتم حصادها بالكامل ، ومنذ بدء موسم الحصاد تم تشكيل لجان من مديريتى الزراعة والتموين لاستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.
 
 

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