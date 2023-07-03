اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالديوان العام للارتقاء بمهاراتهم العملية

الإثنين، 03 يوليو 2023 06:31 م
محافظ بورسعيد: تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بالديوان العام للارتقاء بمهاراتهم العملية جانب من الاجتماع
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن البدء في تنفيذ عدد من الدورات التدريبية، المقامة على أعلى مستوى، لتدريب العاملين بالديوان العام،  لرفع كفاءتهم المهنية، وتطوير مستوى أدائهم، وإكسابهم مزيد من الخبرات العملية في مجال الإدارة، وتقديم الخدمات للمواطنين. 
 
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد،  لمتابعة التنسيقات اللازمة للبدء في تنفيذ الدورات التدريبية، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعدد من الجهات المختصة. 
 
وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن الجهاز الإداري بمحافظة بورسعيد شهد تطوراً غير مسبوق منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي الجديدة ببورسعيد،  وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن، وسرعة إنجاز الأعمال على درجة عالية من الدقة والشفافية. 
 
وأكد المحافظ، أن أعمال التطوير تمت على أعلى درجة من الكفاءة، مع استحداث الوسائل التكنولوجية التي تساهم في سرعة ودقة الأداء، لافتاً إلى أن التدريب سوف يساهم في تنمية مهارات العاملين بالديوان العام، وفقا لأحدث الأساليب في مجال التدريب، بما يتماشى مع مجمل التطورات التي شهدها بورسعيد في مختلف المجالات.

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