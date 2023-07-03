محافظ بورسعيد: الخطة الاستثمارية تشمل تطوير المناطق السكنية والمجتمعات الخدمية

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمناقشة مشروع مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 /2023 للديوان العام وأحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد ، و مديري عموم مديريات الاسكان، الطرق، والإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، مديري هيئات المرافق المتنوعة، وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وخلال اللقاء، تم عرض ومناقشة ملامح الخطة الاستثمارية التي تم وضعها، وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمحافظة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة.

واستعرض محافظ بورسعيد المستهدفات المطلوب تحقيقها من برامج الخطة الاستثمارية تماشيا مع خطة البرامج والأداء والمحددة والمرتكزة علي الأسس والمعايير المعدة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي مستوي برامج الرصف ومد تدعيم شبكات الكهرباء ، تحسين البيئة وبرنامج الأمن والاطفاء والتي تصب في النهاية لهدف تحقيق رضاء وسعادة المواطن.

وشدد محافظ بورسعيد علي أن تكون النسبة الأكبر من الموازنة الجديدة لصالح مناطق حي الزهور والضواحي وهي المناطق الأكثر كثافة سكانية.

وأكد محافظ بورسعيد أن الخطة الاستثمارية، ستشمل مشروعات استكمال تطوير منظومة الطرق والمحاور والميادين، فضلا عن تطوير المناطق السكنية، والمجمعات الخدمية، والارتقاء بكافة المشروعات التي تمس حياة المواطن، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات المختصة للبدء في تنفيذ خطط ومستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد.