اليوم السابع
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محافظ بورسعيد: الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية

الإثنين، 03 يوليو 2023 12:45 م
محافظ بورسعيد: الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية جانب من الإجتماع
بورسعيد محمد فرج

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تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات العمل داخل جمعية حياة للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار تفعيل الدور المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني، بحضور اللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ و هالة ابو العز رئيس حي الضواحى و شيماء حسنى رئيس مجلس إدارة جمعيةحياة و فراج حافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي.
 
 
واستعرض المحافظ مع الحضور، عددا من جهود وأعمال جمعية حياة للخدمات الاجتماعية، مشيدا بدور الجمعية في الأعمال الخدمية باعتبارها واحدة من مؤسسات المجتمع المدني النشطة والفاعلة داخل محافظة بورسعيد، مؤكدا على تقديم الدعم اللازم للاستمرار في أنشطة الجمعية. 
 
 
ومن جانبه أكد المحافظ على الدور الهام لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية كشريك أساسي فى التنمية التي يشهدها المجتمع.
 
 
 
 

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