محافظ الغربية يتفقد 3 مراكز ومدن فى جولة مسائية مكبرة

الغربية محمد طارق

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة مسائية تفقدية لمركز ومدينة كفر الزيات تابع خلالها مدى الالتزام بمواعيد غلق الورش وكذلك إزالة كافة الإشغالات المتعدية على حرم الطريق رافقه خلالها عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

وشملت الجولة تفقد شوارع (الجيش، أبو عوف وشارع الملال) ، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات القادم من الإسكندرية، حيث وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات التي تم رصدها وكذلك متابعة مواعيد غلق الورش الرسمية، كما وجه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور من حيث السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية لمركز ومدينة السنطة تابع خلالها رفع الإشغالات والنظافة على طريقي السنطة - زفتى وكفر كلا الباب، وكذا تفقد أعمال النظافة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاي مركز زفتى.