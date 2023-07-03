مجلس مدينة العريش يواصل الحملات على المباني بدون ترخيص

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء مواصلته متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمخالفات دون موافقة الجهة المختصة .

وقال أسامة أحمد عَفش رئيس مدينة العريش انه تم تشكيل لجنة مرور مخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس وممثل المتغيرات المكانية والمتابعة والإشغالات والعلاقات العامة قامت بالمرور داخل المدينة الذى أسفر عن رصد 7 حالات مباني بالمخالفة للقانون، 3 منها بمنطقة خدمات عاطف السادات بالمخالفة لقانون المباني حيث لا توجد رخصة مباني وتم إيقاف الأعمال وإزالة الأعمدة الخرسانيه، وحالة بناء سور بشارع أسيوط محيط قسم ثالث العريش وإزالة السور بالمهد وحالة بمنطقة "سميراميس" وهى أعمدة وحوائط دور تاني وتم إيقاف الأعمال وحاله وقف أعمال دور ثانى بمنطقة خدمات الزهور بجوار وحاله بمنطقة خدمات الفواخرية عبارة عن شدة خشب سقف دور أول وتم إيقاف الأعمال وإزالة الخشب من قبل رئيس منطقة الخدمات .

وناشد رئيس مدينة العريش المواطنين بعدم الإقدام علي المباني، أو استكمال مباني إلا في وجود رخصة مباني ساريه والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب استكمال مباني مصحوب برخصة مباني ساريه .

وأشار رئيس مدينة العريش، لتشكيل غرفة عمليات بالمجلس خلال إجازة العيد برئاسة سكرتير عام المجلس من مهامها تلقي الشكاوى الواردة من المواطنين وسرعة حلها ويتم متابعة حملة النظافة، ونزول معدات وأفراد الشركة بجميع مناطق الخدمات والميادين العامة والشوارع الرئيسية وجسر الوادي ورفع كافة مقالب القمامة تحت أشراف مدير تحسين البيئة، كما قام فريق الإدارة الهندسية و الضبطية القضائيه بمواصلة ملاحقة حالات البناء المخالف داخل المدينة والأحياء وتجهيز معدات سحب الخلاطات ومواد البناء وانذار المخالفين و مرور ادارة المتابعة علي نوبتجيات المناطق الخدمية ومتابعة الإدارات كلا فيما يخصه من مياه وصرف وكهرباء وغاز وحماية الأراضي .