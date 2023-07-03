كيف تستفيد من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية؟.. صحة الإسكندرية ترد

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية، انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية ، تحت شعار "100 مليون صحة" ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية "الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم"، التي أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان .

وأوضحت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أن أولى الخطوات تبدأ بملىء المواطن للاستبيان إلكتروني و الذي يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن و توجيهه لاستكمال خطوات الكشف و الفحوصات أو المتابعة.

و يتم ملئ الاستبيان الإلكتروني من خلال الضغط على اللينك:https://shorturl.at/anBHM

أو الاتصال على الرقم 15335 لملء الاستبيان من خلال مكالمة تليفونية مع الفريق الطبي الخاص بالمبادرة، أو الذهاب لأقرب وحدة صحية لملء الاستبيان وفيما يلي بيان بالوحدات الصحية المشاركة في المبادرة بمختلف المناطق الطبية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت خدمة مجانية للتواصل السريع ، عبر إرسال كملة «نيل أو النيل» على الخط الساخن «15335» وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تيسير حصول المواطنين وضيوف مصر على الخدمات الصحية في مصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فور إرسال كملة (نيل أو النيل) يتم الرد بإمداد الراسل، بقائمة المعلومات المقدمة من خلال الرسائل النصية السريعة، لإرشاده إلى "أقرب منشآة صحية، معلومات صحية، دعم الصحة النفسية، أرقام الطوارىء".

وأضاف "عبدالغفار"، أنه يتم اختيار رقم الخدمة المطلوب، كما هو بالقائمة الرئيسية، ومن ثم تستمر عملية الإمداد بالمعلومات بحسب احتياج المتلقي حتى يحصل على المعلومات الخاصة بالخدمات المطلوبة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن قائمة خدمة أقرب منشآة صحية، تضم كافة الوحدات الصحية والمراكز الطبية المحيطة بالموقع الجغرافي، حسب اختيار المحافظة والمركز الإداري، كما تضم ميزة المعلومات الصحية للتعريف بالخدمات والإجراءات الخاصة بالسيدات الحوامل، والأطفال، والصحة الإنجابية.