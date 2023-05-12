اليوم السابع
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الجمعة، 12 مايو 2023 09:41 م
أكرم القصاص
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ماذا تفعل حال تعرضك لعضة كلب أو لدغة عقرب؟ "صحة الإسكندرية" توضح إسعافات مهمة

الجمعة، 12 مايو 2023 09:30 م
ماذا تفعل حال تعرضك لعضة كلب أو لدغة عقرب؟ "صحة الإسكندرية" توضح إسعافات مهمة كلب - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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قد يتعرض الإنسان فى بعض الأحيان الى حادث لجرح أو خدش من حيوان مصاب بالسعار، وأعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية عدة خطوات للتعامل الطبى الصحيح حول هذا الحادث وهى:
 
1.غسل الجروح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة
 
2.التوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقى الإسعافات اللازمة
 
3.التوجه مباشرة لأحد المستشفيات التالية لتلقى المصل بجرعاتة الكاملة
 
وحددت مديرية الصحة بالإسكندرية المستشفيات التى يتوافر بها اللقاحات والأمصال لـ"لدغ الثعبان ، لدغ العقرب، عقر الكلب ، تيتانوس"، وبها خدمة مجانية 24 ساعة وهى:
 
1.مستشفى أبو قير العام
 
2. مستشفى شرق المدينة
 
3.مستشفى الحميات
 
4.مستشفى الجمهورية
 
5.مستشفى رأس التين
 
6. مستشفى العامرية
 
7 . مستشفى الجامعى (يوجد مصل للعقرب و الثعبان فقط والبوتيوليزم)
 
8. مستشفى برج العرب
 
9.مستشفى العجمى
 
10.مستشفى جمال عبد الناصر
 
11. مستشفى طلبة سبورتنج
 
12.مستشفى أبوقير طوسون
 
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