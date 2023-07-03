اليوم السابع
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كيف تحصل الأرامل على معاش من التأمينات؟.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 03 يوليو 2023 03:00 ص
كيف تحصل الأرامل على معاش من التأمينات؟.. اعرف التفاصيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات للمستفيدين من المعاشات منها حصول الأرامل على المعاش بعد وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث يتم صرف معاشات للمستحقين وفقا للنسبة المقررة، وذلك سواء الأرملة، أو الزوج، أو الإخوة والأخوات والأبناء، البنات والوالدين، الذين تتوافر فيهم صفة الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
 
ويجب أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة في حكم الأرملة وذلك المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في حالة اذا توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق كذلك المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
 
على جانب آخر حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق، ونصت المادة 105، على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية منها وفاة المستحق و زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت وبلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية، العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب كذلك توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.

التأمينات

معاش الارامل والمطلقات

شروط حصول الارامل على معاشات

معاشات الارامل



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