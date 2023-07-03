كيف تحصل الأرامل على معاش من التأمينات؟.. اعرف التفاصيل

كتب مدحت وهبة

يتيح قانون التأمينات والمعاشات العديد من الخدمات للمستفيدين من المعاشات منها حصول الأرامل على المعاش بعد وفاة الزوج المؤمن عليه أو صاحب المعاش، حيث يتم صرف معاشات للمستحقين وفقا للنسبة المقررة، وذلك سواء الأرملة، أو الزوج، أو الإخوة والأخوات والأبناء، البنات والوالدين، الذين تتوافر فيهم صفة الاستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش.

ويجب أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو أن يكون الزواج بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج، كما تعتبر المطلقة في حكم الأرملة وذلك المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في حالة اذا توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق كذلك المطلقة الحامل التي توفي عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.