قيادة الجيش اللبناني تدعو لضبط النفس عقب مقتل مواطنين بمنطقة القرنة السوداء

ا ش ا

دعت قيادة الجيش اللبناني جميع المواطنين إلى التحلي بالمسئولية وضبط النفس والحرص على السلم الأهلي، وعدم الانجرار وراء الشائعات واستباق التحقيق المتعلق بمقتل مواطنين في منطقة "القرنة السوداء" شمالي البلاد السبت.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني - في بيان - أن الوحدات العسكرية تواصل الانتشار وتنفيذ التدابير الأمنية في المنطقة، مشددة على أن الجيش يقوم بالتحقيق في الواقعة، تحت إشراف المراجع القضائية المختصة، وذلك انطلاقًا من واجبه الوطني.

وكان الجيش اللبناني قد أعلن أمس تعرض أحد المواطنين لإطلاق نار في منطقة "القرنة السوداء" ما أدى إلى مقتله، كما قُتل لاحقًا مواطن آخر في المنطقة عينها، مشيرا إلى أن الجيش نفذ انتشارًا في المنطقة ويعمل على متابعة الموضوع لكشف ملابساته، كما أوقف عددًا من الأشخاص وضبط أسلحة حربية وكمية من الذخائر.

وشددت قيادة الجيش اللبناني على ضرورة عدم اقتراب الواطنين كافة من منطقة التدريب العسكرية في "القرنة السوداء" حفاظًا على سلامتهم ومنعًا لوقوع حوادث مماثلة.