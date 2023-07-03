قطع المياه عن مدينة دشنا بقنا غدا الثلاثاء

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن قطع المياه بمدينة دشنا، غدًا الثلاثاء، وذلك لإصلاح خط مياه.

وأوضحت شركة مياه قنا، أن هناك عطل طاري بخط طرد صرف صحى قطر 800 مم بطريق الجحاريد وسيتم بدء العمل في اصلاح الخط غداً الثلاثاء من الساعة 9مساء إلي الساعة 9صباحا، وسيتم قطع المياه عن مدينة دشنا خلال تلك الفترة لتخفيف الضغوط على محطات الصرف الصحي لحين الانتهاء من إصلاح الخط.

وأشارت شركة مياه قنا، إلى أنه على المواطنين وأصحاب المخابز والمقاهي قاطني مدينة دشنا توفير احتياجاتهم الضرورية من المياه خلال تلك الفترة.