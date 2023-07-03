اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 يوليو 2023 12:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:00 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع في درجات الحرارة والعظمى تسجل 32 درجة طقس الإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الإثنين، حالة من  الاستقرار في الأحوال الجوية مع ارتفاع في درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل صباحا مائل للحرارة نهارا ،وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 32 درجة ،والصغرى تسجل  23 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق ، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة . 

 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين، القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  29 درجة  .

 يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

 والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية اليوم
الطقس ودرجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

 

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية اليوم
درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية اليوم

 

 

درجات الحراره وطقس اليوم في الإسكندرية
درجات الحراره وطقس اليوم في الإسكندرية

 

 

طقس اليوم في الإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة
طقس اليوم في الإسكندرية ودرجات الحرارة المتوقعة

 


 

 


حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة