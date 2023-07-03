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ضبط سيدة بالقاهرة تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج

الإثنين، 03 يوليو 2023 11:35 ص
ضبط سيدة بالقاهرة تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لتأدية مناسك الحج قوة أمنية - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل حال اختبائها لدى إحدى صديقاتها بدائرة القسم، وبحوزتها (عدد 3 جوازات سفر، كمية من المشغولات الذهبية، إيصال إيداع مبلغ مالى بإسمها بأحد البنوك)، لاتهامها بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين.
 
 
 
كشفت التحريات قيام المتهمة بالتحصل من المواطنين على مبالغ مالية نظير تسهيل سفرهم لتأدية مناسك الحج، على خلاف الحقيقة وباستدعاء المجنى عليهم أيدوا ما سبق، واتهموها بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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