اليوم السابع
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وكيل صحة قنا يحيل طبيبين وفنى للتحقيق فى زيارة مفاجئة لمستشفى دشنا

الجمعة، 30 يونيو 2023 12:43 م
وكيل صحة قنا يحيل طبيبين وفنى للتحقيق فى زيارة مفاجئة لمستشفى دشنا الدكتور راجي تاوضروس وكيل صحة قنا
قنا ـ صابر سعيد

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أجري الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، جولة تفقدية مفاجأة لمستشفي دشنا المركزي، وذلك للاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى.
 
وتفقد تاوضروس، قسم الاستقبال بالمستشفي للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب ومن توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات، كما اطمأن علي عمل مولدات الكهرباء كمصدر بديل للكهرباء.
 
وأوضحت مديرية الصحة، أنه أثناء الزيارة تبين تغيب طبيبين وفني، أمر مدير المديرية بتحويلهم للتحقيق العاجل لتغيبهم عن النوباتجيات، مشيداً بطاقم التمريض والتزامهم بأداء عملهم وحرصهم علي التخفيف عن المرضي ورفع المعاناة عنهم.
 
وأكد الدكتور راجي تاوضروس، حرص المديرية علي المتابعة الدائمة لجميع منافذ القطاع الطبي بالمحافظة طوال فترة الأعياد والتي تصل إلي متابعة كل مستشفي ثلاث مرات طوال فترة الأعياد من خلال فرق الإشراف والمتابعة، وبما يتوافق مع توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب، محافظ قنا، بضرورة المرور والمتابعة علي منافذ تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمحافظة.

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