رئيس برلمان مولدوفا يبحث في مقر الناتو سبل التعاون المشترك الثلاثاء

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يستقبل نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ميرتشيا جيوانا رئيس برلمان جمهورية مولدوفا إيجور جروسو، غدا الثلاثاء، في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين.



وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف أن نيكو بوبيسكو نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير الخارجية كان قد التقى بجيوانا في يونيو الماضي وبحثا تأمين مولدوفا في الفضاء الأوروبي، بجانب دعم الناتو لعمليات الإصلاح وتعزيز الحرية والديمقراطية في الجمهورية.



تجدر الإشارة إلى أن مولدوفا من الدول الشريكة لحلف الناتو في برنامج السلام، وهي أيضا دولة عضو في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون، وحلف شمال الأطلنطي مجلس التعاون، ومنظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والفرنكوفونية وعلى البنك الأوروبي للتعمير والتنمية.