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خطوات وزارة التعليم لتطوير الدراسة بالمدارس الفنية × 10 معلومات

الإثنين، 03 يوليو 2023 10:04 م
خطوات وزارة التعليم لتطوير الدراسة بالمدارس الفنية × 10 معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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تولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفني، لربط المدارس الفنية بالصناعة، نرصد في التقرير التالى خطوات الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني.
 
ـ التوسع في إقامة مدارس فنية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.
 
ـ إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية.
 
ـ يوجد 881 مدرسة فنية تطبق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها.
 
ـ تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات.
 
ـ من المقرر الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.
 
ـ تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني مما أدى إلى توفير فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.
 
ـ  زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023.
 
ـ  يوجد 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة " ابدأ"  واتحاد الصناعات بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها.
 
ـ هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.
 
ـ التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث يوجد قرابة 52 مدرسة حاليا.  

التربية والتعليم

مدارس التكنولوجيا التطبيقية

خطة تطوير التعليم الفني

اخبار مصر

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