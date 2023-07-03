حملة لرفع الإشغالات بمحيط مدارس الجمرك فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حي الجمرك في محافظة الإسكندرية ،برئاسة المهندسة نهي خليفة رئيس الحى، حملة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات بنطاق منطقة الأنفوشي ورأس التين في حي الجمرك.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاستجابة الفورية والسريعة لشكاوى المواطنين وإزالة كافة الإشغالات والتعديات، وشدد الشريف على رفع جميع التعديات، وكذلك رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من إشغالات الطريق.

وجاءت الحملة استمرار لتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات، حيث قامت إدارة إشغال الطريق والمتابعة بحي الجمرك بإزالة كشك خشبي بجوار مدرسه الانفوشى الإعداديه بنات، وذلك ضمن سلسلة الحملات المكبرة التي ينفذها حي الجمرك .



إزالة اكشاك مخالفة بحي الجمرك الاسكندريه



رفع الاشغالات المخالفة أمام مدارس الانفوشي بالإسكندرية



رفع الاشغالات المخالفة بمحيط مدارس الجمرك بالإسكندرية



