حسن الخاتمة.. وفاة حاج مصري عقب أداء الفريضة ودفنه بالأراضى المقدسة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت قرية العمار دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، وفاة الحاج عليان عفيفي، مدير المدرسة التجارية بالقرية سابقا، بمكة المكرمة، عقب أداء فريضة الحج هذا العام، حيث تم تشييع الجثمان في مكة المكرمة والصلاة عليه في المسجد الحرام ودفنه هناك.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي بقرية العمار مركز طوخ إلى دفتر عزاء في الراحل، حيث وجه الأهالي التعازي في الفقيد، داعين الله له بالرحمة والمغفرة مقدمين العزاء لأسرته داعين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأوضح محمد قريب الراحل، أن الفقيد كان يعمل مدير المدرسة التجارية بالقرية وأنه أتم فريضة الحج وتوفي اليوم وسيدفن بمكة.

ونعت مدرسة العمار التجارية للراحل في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك جاء فيه: "في هذا اليوم توفى شخص عزيز علينا هو الأستاذ عليان مدير مدرسه العمار التجاريه سابقا انتقل إلى جوار ربه في الأراضي المقدسة وتتقدم اداره المدرسه وكل العاملين فيها بخالص العزاء لأسرته".